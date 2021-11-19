ABD'den BioNTech ile Moderna'da 3. doz aşıya yeşil ışık

Gıda ve İlaç Dairesi bir sonraki aşama olarak 3. doz aşı onayını ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) gönderdi.

CDC tavsiye komitesinin, BioNTech ile Moderna COVID-19 destek aşılarının 18 yaş ve üzerine uygulanmasını oylaması bekleniyor.

BioNTech ve Moderna'nın 3. doz aşıları, mevcut durumda ABD'de sadece bakımevlerinde kalan veya özel sağlık durumu nedeniyle virüse karşı risk grubu içinde bulunan 65 yaş ve üzerine uygulanabiliyor.