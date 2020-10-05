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05 Ekim 2020 Pazartesi 23:06:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 23:06:00

ABD'den, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'un, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile görüşerek taraflar arasında ateşkes çağrısı yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Biegun'un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biegun'un, görüşme sırasında ABD olarak Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalardan son derece endişeli olduklarını vurguladığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerine çatışmalara son vermeleri çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan Yardımcısı Biegun, Dağlık Karabağ sorununa askeri harekatın bir çözüm olmayacağını vurgulayarak tarafları derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı. Ayrıca çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak için Minsk Grubu eş başkanları himayesinde müzakerelere devam etmelerini istedi." ifadelerine yer verildi.

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