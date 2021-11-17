ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan mesajı

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17 Kasım 2021 Çarşamba 09:33:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 09:56:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılıyız

Kaynak: AA

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ABD, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılı olduklarını belirterek tarafları sorunları çözmek için doğrudan ve yapıcı bir şekilde ilişki kurmaya çağırdı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılı olduklarını belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tarafları gerilimi azaltmaya çağırdı.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasında yoğun çatışma yaşandığına dair raporlardan derin endişe duyuyor. Her iki tarafı da gerilimi azaltmak ve daha fazla tırmanmayı önlemek için acil somut adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı, tarafları ayrıca sınır belirleme de dahil olmak üzere tüm önemli sorunları çözmek için doğrudan ve yapıcı bir şekilde ilişki kurmaya çağırdıklarını kaydetti.

Minsk Grubu Eşbaşkanlarının 15 Kasım'da yaptıkları açıklamaya atıf yapan Blinken, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimin son zamanlarda artması, Dağlık Karabağ ihtilafıyla ilgili veya bundan kaynaklanan tüm sorunların müzakere edilmiş, kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Azerbaycan ve Ermenistan Minsk Grubu Eşbaşkanları Antony Blinken ABD
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