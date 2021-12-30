VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ve Çin anlaşmaya vardı!
"Türkiye'nin deneyimine ihtiyacımız var"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV'nin konuğu olacak
ABD'den savaş gemilerine dikkat çeken talimat
Bakan Akar'dan Kosova'nın tek Türk belediyesine ziyaret: Türkiye sizi hiçbir zaman unutmadı
Vandallar tarihi camiye açılmadan zarar verdi
Okullar kapanacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika açıklama
Otomobil fiyatları düşüyor!
TURKOVAC için randevular açıldı
At arabasıyla hediye dağıttı
Başkan Erdoğan imzaladı! 8 ilimiz için önemli karar
HDP-Taşnak ittifakı!
Yetim çocukları denek yapmışlar!
Meteoroloji'den kırmızı uyarı!
Emeklilikte çifte maaş fırsatı
Karadeniz'de kesintisiz bağlantı
Efsane 86 yaşında
Yeni yaşa kayak sürprizi
Film için saçını kazıttı
‘İki Şafak Arasında' gösterim
2022'de etkinliklere devam
Anlamsız panik
Viral enfeksiyonlar mevsimsel etkiyle arttı
Yediklerimiz psikolojimizi de etkiliyor
30 Aralık 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 11:30:00

ABD'den Akdeniz'deki savaş gemilerine flaş talimat

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin bir grup savaş gemisine, Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilimlerin ardından Avrupa ülkelerine 'güvence vermek için' Akdeniz'de kalması talimatı verildi.

New York Post gazetesindeki habere göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Harry Truman savaş gemisi ve ona eşlik eden diğer 5 gemiye kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'yı içeren Merkez Komuta sahasına taşınmak yerine Avrupa harekat alanında kalmasını emretti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Savunma Bakanlığı yetkilisi, savaş gemilerinin rotasının değiştirilmesi kararıyla ilgili "Avrupa'da kalıcı bir mevcudiyet ihtiyacını yansıtıyor ve müttefiklerimize toplu savunma taahhüdümüz konusunda güvence vermek için gerekli." ifadesini kullandı.

- Biden ve Putin, bugün telefonda görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna konusunu ele almak için bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Savaş gemisi grubu, düzenli olarak planlanmış bir konuşlanma için ABD'den ayrıldığı 1 Aralık'tan itibaren Akdeniz'de bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 23 Aralık'ta NATO'nun doğuya doğru ilerlemeyeceğine dair sözünde durmadığını ve güvenlikle ilgili kendilerine "derhal" garanti vermesi gerektiğini belirtmiş, başkent Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ihtimalini değerlendirmişti.

Etiketler : abd rusya savaş gemileri
Ödül evi villaya dönecek!

Ödül evi villaya dönecek!
Botoks canavarı olmuşsun!

Botoks canavarı olmuşsun!
Yaşasın arabesk

Yaşasın arabesk
Senin için yaşayacağım

Senin için yaşayacağım
Şarkıcılar Dilber Ay'ı incelemeli

Şarkıcılar Dilber Ay'ı incelemeli
Sokaklarda bağırdım

Sokaklarda bağırdım
Can dostlara polisten şefkat eli

Can dostlara polisten şefkat eli
Evi için gelen tekliflere hayret etmiş

Evi için gelen tekliflere hayret etmiş
Tilki açıklama sonra

Tilki açıklama sonra

EN ÇOK OKUNAN HABERLER