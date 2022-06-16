VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, Mehmet Büyükekşi tek aday olarak başkanlık seçimine girecek
İsveç'te yeni terör yasası 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Almanya'daki cami saldırıları mercek altında
Dışişleri: Alman Sözcü'nün ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez
TOKİ'nin gayrimenkul satışlarında tapular e-Devlet'ten alınabilecek
Batı Rusya'ya teknolojik darbe vurdu
ABD müdahalesi kimin çıkarına olur?
Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi!
Operasyon için havalanan F-16'ları örgüte bildirmişler
43 ilde 'Dümen' operasyonu! 226 gözaltı kararı
"Türkiye tehdit altındaysa biz de tehdit altındayız demektir"
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: İhracatımız indirimli, ithalatımız ise zamlı yapılıyor
Kuzey Kore'de yeni bir salgın hastalığa rastlandığı iddia edildi
İran: Türkmenistan ile dostane ilişkilerimize karşı olanlar var
Terör örgütü YPG'ye bir F-16 vermemişler!
ABD'den 1 milyar dolar değerinde 'Ukrayna' kararı
Bakan Soylu Yunan vekillere sert çıktı
Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 1 haftada yüzde 52 arttı
Avustralya Grand Prix'si 2035 yılına kadar F1 takviminde
Trabzonspor'dan Denswil açıklaması
Futbolda, yaz transfer dönemi başlıyor
"Sakin şehir" ziyaretçilerini ağırlıyor
Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar Fed'in ardından pozitif seyrediyor
16 Haziran 2022 Perşembe 10:41:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 10:41:00

ABD'den 1 milyar dolar değerinde 'Ukrayna' kararı

ABONE OL

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 113. gününe girdi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımında bulunacaklarını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 113. gününe girdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden'ın açıkladığı Ukrayna'ya yönelik 1 milyar dolarlık askeri yardımın 350 milyon dolarının Pentagon envanterinden, 650 milyon dolarının Ukrayna Güvenlik Yardımları İnisiyatifi kapsamında tedarik edilecek ekipman ve finansmanı kapsadığını açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın yeni duyurduğu 1 milyar dolarlık yardımla ABD ordusunun kendi envanterinden Ukrayna'ya 12'inci kez silah ve mühimmat verdiği belirtildi.

Açıklamada, 1 milyar dolarlık miktarla ilgili "Bu, 350 milyon dolara kadar olanı Başkan'ın verdiği yetki ile Bakanlığın envanterinden çekilecek yardımları, 650 milyon doları Ukrayna Güvenlik Yardımları Girişimi (USAI) fonundan yapılacak yardımları kapsıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Ukrayna savaşının başından bu yana bu ülkeye toplam 5,6 milyar dolar askeri yardım yaptığı belirtilen açıklamada, ABD envanterinden 18 adet 155 milimetre obüs topu, 36 bin 155 milimetre obüs mühimmatı, 18 adet obüs çekicisi, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat, 4 taktik araç ve yedek parçalar sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna Güvenlik Yardımları İnisiyatifi kapsamında da "2 adet Harpoon kıyı savunma sistemi, binlerce telsiz, binlerce gece görüş cihazı, termal görüş ve diğer optiklerin" verilmesinin yanı sıra Ukrayna ordusuna eğitim, bakım, idame, ulaşım ve diğer idari masraflar için finansman sağlanacağına işaret edildi.

Pentagon'dan yardıma ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan üst düzey bir askeri yetkili, yardım paketindeki Harpoonların lançerlerinin ABD ordusunca satın alınıp sağlanacağını, mühimmatının ise başka müttefiklerden tedarik edileceğini söyledi.

Üst düzey yetkili, Harpoon sistemlerinin kullanımı konusunda herhangi bir sınırlandırma veya koşul konulmadığını belirtti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

10:00 Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği roketli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

07:00 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Joe Biden'ın açıkladığı Ukrayna'ya yönelik 1 milyar dolarlık askeri yardımın 350 milyon dolarının Pentagon envanterinden, 650 milyon dolarının Ukrayna Güvenlik Yardımları İnisiyatifi kapsamında tedarik edilecek ekipman ve finansmanı kapsadığını açıkladı.

06:40 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'ya karşı onayladığı 6 yaptırım paketinin "savaşmadan savaşı durdurmak" anlamına geldiğini belirtti.

06:00 Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduklarını ve ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine tam destek verdiklerini söyledi.

05:40 Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna tarafının Severodonetsk kentinde insani yardım operasyonunu engellediğini belirtti.

05:00 Rusya'nın Karadeniz'de konuşlu olan savaş gemisinden Ukrayna topraklarına 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlattı.

04:00 ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, çok namlulu roket atar sistemi olan HIMARS'ların mühimmatları ve eğitimli personelle birlikte bu ayın sonuna kadar Ukrayna'ya nakledileceğini belirtti.

04:30 Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, Rusya tarafından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye yönelik suikastın engellendiğini belirtti.

03:00 Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Lugansk Bölgesi'nde bulunan Severodonetsk kentinde Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Rus askerlerinin top atışında ve roket saldırısında bulunduğu Lysychansk kentinde yaşayan Ukraynalı vatandaşlar, gerçekleştirilen tahliye operasyonları ile şehri terk etmeye çalışıyor.

03:30 ABD öncülüğündeki Ukrayna Destek Temas Grubu, NATO'da yapılan toplantıda Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

02:00 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Başkan Joe Biden'ın yeni açıkladığı Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık askeri yardım paketinde güdümlü çok namlulu roketatar (ÇNRA) mühimmatı, obüs topları, Harpoon kıyı savunma sistemleri ve diğer destek ekipmanın bulunduğunu belirtti.

01:00 Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna krizinin çözümü için tüm tarafların "sorumlu şekilde hareket etmesi" gerektiğini bildirdi.

00:30 Karadağ operatörü Mtel'in, Rus televizyon kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ün yayınlarını kapattığı bildirildi.

00:00 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden çıkarılması konusunda Türkiye ile çok yakın temasta olduklarını, yakın iş birliği yaptıklarını ve bu konuda Türk ordusunun rolünün kritik olduğunu söyledi.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin ABD UKRAYNA
Müziğe hızlı giriş

Müziğe hızlı giriş
Rap ‘Beni Yıkamaz'

Rap ‘Beni Yıkamaz'
Kızı olacak

Kızı olacak
Hande'nin yasak çözümü

Hande'nin yasak çözümü
Hande'yle ayrılmadık

Hande'yle ayrılmadık
Babalığı anlattılar

Babalığı anlattılar
Yazın da ekrana gelecek

Yazın da ekrana gelecek
Oğlunu askere yolcu etti

Oğlunu askere yolcu etti
Nesrin'i sildi

Nesrin'i sildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX