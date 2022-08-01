ABD'deki yangınlar ve fırtına endişe kaynağı olmayı sürdürüyor
Kaynak: AA
ABD'nin batı yakasında biri "yılın en büyük yangını" olarak gösterilen ve hasara yol açan toplam 5 yangın henüz söndürülemedi.
Siskiyou ilçesinin kırsalında patlak veren yılın en büyük yangını ise iki günde 207 kilometrekareden daha fazla alanda yayıldı.
500 EV TAHLİYE EDİLDİ
California'da cumartesi günü yıldırımların yol açtığı başka bir yangının da Seiad kasabasını tehdit ettiği, dün yakın bir bölgedeki üçüncü yangın nedeniyle de yaklaşık 500 evin tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
OHAL İLAN EDİLDİ
California Valisi Gavin Newsom'ın olağanüstü hal ilan ettiği duyuruldu.
Öte yandan, hafta sonu, Montana eyaletinin kuzeybatısındaki otlaklarda çıkan yangın 44 kilometrekareye, Idaho'nun Somon-Challis Ulusal Ormanı'ndaki alevler hızla 196 kilometrekarelik alana ulaştı.
Idaho yangınının henüz yaklaşık beşte birlik kısmı kontrol altına alınabildi.
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