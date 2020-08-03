03 Ağustos 2020 Pazartesi 18:04:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 18:04:00
ABD'deki yangınlar söndürülemiyor
Yaz aylarında yaşanan yüksek sıcaklıklardan dolayı meydana gelen orman ve çalı yangınları binlerce hektar ağaçlık araziye ve vahşi hayvana zarar veriyor. ABD'nin Güney California bölgesinde devam eden yangınlar yerleşim yerlerine yaklaşınca bölge halkının tahliyesine başlandı.
ABD’nin Yucaipa kentinde devam eden yangınların yerleşim yerine yaklaşması, bölge halkını endişelendirdi. Bazı evlerin tahliye edildiği, California İtfaiyesi’nin yangına müdahale ettiği açıklandı. Devam eden yangının henüz yüzde 5’nin kontrol altına alındığı açıklandı.
- Suudi Arabistan'da 32 kişi daha koronavirüsten öldü
- ABD'deki yangınlar söndürülemiyor
- Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 261 bini geçti
- ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 158 bini geçti
- Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 18 kişi kurtarıldı
- IKBY Başkanı Barzani'den 'Sincar'ın PKK üssüne dönüştüğü' iması