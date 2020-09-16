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16 Eylül 2020 Çarşamba 18:55:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 18:55:00

ABD'deki yangının dumanının bu hafta Avrupa'ya ulaşacağı tahmin ediliyor

Kaynak: AA

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ABD'nin batı kıyılarında çıkan yangının dumanının bu hafta 8 bin kilometre ötedeki Avrupa'nın üzerine ulaşması bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi (CAMS), ABD'nin California, Washington, Colorado ve Oregon eyaletlerini etkileyen yangın nedeniyle oluşan dumanın Amerika kıtasının kuzeyi ve Pasifik üzerinde hareket ettiği ve bu hafta sonuna doğru Avrupa'nın kuzeyine ulaşacağı tahmininde bulundu.

Uydu görüntüleri yardımıyla tahminde bulunan Avrupalı bilim insanları, ABD'deki yangınların, 2003-2019 arasında çıkan yangınlandan 100 kata kadar daha yoğun olduğunu bildirdi.

Bilim insanları, sadece California ve Oregon'daki yangınlar nedeniyle atmosfere 2020'de salınan karbon miktarının önceki yıllara kıyasla çok daha fazla olduğunu ifade etti.

CAMS tarafından yayımlanan uydu görüntüleri, Amerika kıtasının kuzeyi ve okyanuslar üzerinde devasa bir alanın dumanla kapladığını gösteriyor.

ABD'nin California eyaletinde başlayıp komşu eyaletlere sıçrayan ve hala devam eden orman yangınlarında yüzbinlerce hektar alan yandı, onlarca kişi hayatını kaybetti.

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