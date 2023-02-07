ABD'deki STK'ler, depremzedelere yardım için seferber oldu

ABD'deki STK'ler, depremzedelere yardım için seferber oldu

Türkiye Hayırseverlik Fonları (TPF), Zakat Vakfı (ZF), ABD İslami Yardım (IRU), Hasene Uluslararası Yardım Örgütü gibi kuruluşlar sosyal medya ve resmi siteleri üzerinden yardım çağrısı yaparken, Türk ve Müslüman toplumları içinden bireysel ve gruplar halinde yapılan yardım çalışmaları da dikkati çekti.

Ülkedeki Müslüman örgütlerin en büyük çatı kuruluşu olan ABD Müslüman Örgütler Konseyi (USCMO), ABD'deki Müslümanlara ve Müslüman yardım kuruluşlarına Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil insanı yardım yapmaları çağrısında bulundu.

USCMO'dan yapılan yazılı açıklamada, cuma günü ülkedeki bütün cami ve İslam merkezlerinde depremden etkilenen insanlar için yardım toplanması talebi dile getirildi.

Müslüman gruplar dışında, ABD merkezli yardım kuruluşları Kuzey Amerika Yahudi Federasyonu, Umut Projesi, Çocukları Kurtarın ve KüreselBağış gibi örgütler de Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremler için yardım çalışması başlattı.

Teknoloji şirketi Apple Üst Yöneticisi Tim Cook da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunarken, "Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak" ifadesine yer verdi.