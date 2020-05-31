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31 Mayıs 2020 Pazar 19:08:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 19:09:00

ABD'deki ırkçı saldırıya karşılık başlatılan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı

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ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar, Almanya, İngiltere ve Danimarka'da da başladı.

ABD'de günlerdir süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolara İngiltere, Almanya ve Danimarka'dan destek geldi.

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi vatandaş George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler devam ediyor.

GÖSTERİLER LONDRA, BERLİN VE KOPENHAG'A DA SIÇRADI

Minneapolis kentinde başlayan gösteriler ABD'nin diğer kentlerinin yanı sıra İngiltere'nin başkenti Londra, Almanya'nın Başkenti Berlin ve Danimarkanı'nın başkenti Kopenhag'a da taşındı.

Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda polis tarafından öldürülen George Floyd için TSİ 15.00'te gösteri düzenlendi.

Berlin'de aktivistler duvarlara Goerge Floyd'un portrelerinin yer aldığı graffitiler çizdi. Kopenhag'da ise göstericiler, siyahiler için adalet isteklerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

46 yaşındaki George Floyd, 27 mayıs akşamı, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirerek ülkenin dört bir yanında protestolara yol açtı.

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