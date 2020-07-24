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24 Temmuz 2020 Cuma 23:10:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 23:10:00

ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezinden 'okullar yaz sonu açılabilir' tavsiyesi

Kaynak: AA

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yeni tip koronavirüs nedeniyle kapalı bulunan okulların yeni eğitim öğretim yılında açılabileceği tavsiyesinde bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) resmi sitesinden yayımlanan yeni kılavuzda, anaokulundan liseye kadar her seviyede okulun bölgelerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yoğunluğuna göre belli tedbirleri alarak yaz sonu öğrencileri kabul edebileceği belirtildi.

Açıklamada, çocukların muhtemelen şiddetli semptom göstermeyeceği ve okullarda virüsü yaymayacağı kaydedilerek, "Mevcut en iyi kanıtlar Kovid-19'un okul çağındaki çocuklar için nispeten düşük risk oluşturduğunu göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Direktör Robert Redfield de okulların açılmasının halk sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Okulların kapanması ailelerin ve çocukların hayatını bozdu, gençlerin üzerinde olumsuz etkileri oldu." ifadelerini paylaştı.

CDC'nin açıklamasında okulda öğrencilerin salgın belirtilerine karşı günlük olarak gözlemlenmesi, sosyal mesafeye uyulması ve vaka görülmesi halinde yerel sağlık yetkilileri ile temasa geçilmesi önerileri sıralandı.

ABD'de güney ve batı eyaletlerinde Kovid-19 vakalarında artış devam ederken, mart ayından beri kapalı olan okulların yaz sonu açılıp açılmayacağı da ülke gündeminde tartışılıyor ve Beyaz Saray okulların açılması için eyalet yönetimlerine baskı yapıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı basın toplantısında, "Okulların tekrar açılması anne babaların işlerine gidip ailelerinin geçimini temin etmesi için kritik öneme sahip. Bu büyük bir problem ve okullar güvenli bir şekilde açılmalı." ifadelerini kullanmıştı.

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