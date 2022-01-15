VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hayvan barınağına ziyaret
"Boşanma belli olsun netleşir"
Tonga'da yanardağdaki patlamanın ardından tsunami uyarısı yapıldı
Türkiye genelinde tehlike arz eden 23 bin 406 köpek kayıt altına alındı
3 bin kişiyi coşturdu
2 yılda 1 milyonu aşkın kişi ziyaret
FETÖ iddianamesindeki tespitler darbe hevesini gözler önüne serdi
Özel okullar tavanı yemekle aştı
Renkleri inanılmaz... Avustralya'da görüntülendi
Gümrük muhafaza ekipleri 10 günde 400 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
"Doğal gaz yardımı 'ısıl harita'ya göre belirlenecek"
Cezalandırma operasyonları sürüyor: 44 terörist etkisiz hale getirildi
Merkür Retrosu burcunuzu nasıl etkileyecek? Uzman Astrolog Barış Özkırış'tan haftalık burç yorumları
Set kazası soruşturması için telefonunu teslim etti
Halk Bankası davasında yargılama süreci askıya alındı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 60'ı tutuklandı
Anne olmayı zorlaştıran sendrom: Asherman
Korona değil zatürre olabilirsiniz
Sütün fazla içilmesi ciltte akne nedeni
Atama kararları Resmi Gazete'de
Millet Partisi Genel Başkanı vefat etti
Mezarlıkta PKK renkleriyle peyzaj! İBB skandala sessiz kaldı
Bakan Koca köye aşı götüren sağlıkçıların videosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan güncel karantina ve izolasyon uygulamaları rehberi
15 Ocak 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 09:00:00

ABD'deki Halk Bankası davasında yargılama süreci askıya alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de devam eden Halk Bankası davasında, istinaf mahkemesi bankanın Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkını kullanabilmesi için federal mahkemedeki yargılama sürecini askıya aldı.

New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye aldı.

Bu kararın ardından, Halk Bankasının Yüksek Mahkemeye başvuru yapmasının önü açıldı.

New York İkinci Bölge Mahkemesi, 22 Ekim 2021'de Halk Bankasının "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi talebini reddetmiş ve bankanın ABD'de yargılanabileceğine hükmetmişti.

Halk Bankasına, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

Etiketler : halk bankası federal mahkeme yargılama
Aslı'ya sosyetik sevgili

Aslı'ya sosyetik sevgili
Aynı projede buluştular

Aynı projede buluştular
Gülşen ve Hande'ye Süperstar desteği

Gülşen ve Hande'ye Süperstar desteği
Kovid korkusu

Kovid korkusu
Teklifi aldığım yerde evlendim

Teklifi aldığım yerde evlendim
Benim ailem kırmızı çizgimdir

Benim ailem kırmızı çizgimdir
Trump'ta sahneye çıkıyor

Trump'ta sahneye çıkıyor
Teoman: Aşk iddiaları palavra!

Teoman: Aşk iddiaları palavra!
Buse üçüncü çocuğu istiyor

Buse üçüncü çocuğu istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER