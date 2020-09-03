  • BIST
    1076.34
  • Dolar
    7,4420
  • Euro
    8,8176
  • Altın
    461,4280
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama
Libya'da soruşturması tamamlanan İçişleri Bakanı Başağa görevini sürdürecek
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Diyarbakır annelerinin yanındayız
Trump'tan posta yoluyla oy kullanacak seçmenlere 'oylarınızın sayıldığından emin olun' tavsiyesi
Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme kararı aldı
Sağlık Bakanı Koca son durumu paylaştı! 1642 kişiye yeni tanı kondu
Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
ABD'deki eyalet yönetimlerine 'aşıya hazır olun' bildirisi
Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Başkan Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
Ankara'da sıcaklıklar '8-12 derece yükselecek' uyarısı
New York Valisi'nden Trump'a 'Federal yardımları keserse kente orduyla gelmesi gerekir' çıkışı
Deyrizor'da İran destekli terörist gruplara hava saldırıları: 27 ölü
İletişim Başkanı Altun: Sayın Macron gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor
Meis halkı 'eski güzel günler'in özlemini çekiyor
Kaddafi'nin kabilesi Hafter'e resti çekti
Kuveyt'ten BAE-İsrail anlaşmasına tepki! İzin vermeyeceğiz
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 190 bini geçti
Korkunç olay! Almanya'da bir evde çok sayıda çocuk cesedi bulundu
TCMB: İktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanıyor
İranlı analist Omid Şükri'den flaş Türkiye açıklaması: Enerji merkezi olacak
Sıcaklık rekoru kırıldı! Adana 50 dereceyi gördü
Bakan Pekcan'dan Akdeniz ülkelerine ticari iş birliği çağrısı: Bölge ülkelerinin ortak yararına olac ...
03 Eylül 2020 Perşembe 19:14:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 19:14:00

ABD'deki eyalet yönetimlerine 'aşıya hazır olun' bildirisi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC), eyalet yönetimlerine 1 Kasım'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dağıtımına hazır olmaları talimatı verdiği açıklandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu bilgilendirme CDC Direktörü Robert Redfield tarafından eyalet valilerine gönderilen mektupla yapıldı.

Mektupta, eyaletlerden aşılar için "yakın gelecekte" yerel sağlık ocakları ve hastanelere dağıtılmak üzere CDC ile sözleşme yapan ilaç firması McKesson Corp.'tan izin başvuruları yapması istenirken, eyalet yönetimlerinden ilaç kurallarının hafifletilmesi de istendi.

"CDC, dağıtım için başvuruların hızlandırılması konusunda acilen adım atmanızı talep ediyor ve gerekirse, bu aşıların 1 Kasım 2020'ye kadar tam olarak faaliyete geçmesini engelleyecek yönetmeliklerden feragat etmeyi değerlendirmenizi istiyor" ifadelerine yer verilen mektupta, ayrıca eyalet yönetimlerinden aşı için hangi gruplara öncelik vermeleri gerektiği, aşıyı uygulayacak sağlayıcıları belirlemeleri ve diğer adımlar konusunda çalışma başlatmaları istendi.

Bununla birlikte, mektupta aşıların ne zaman mevcut olacağına dair olası zaman çizelgelerinin de paylaşıldığı, mevcut durumda aşının 1 Kasım'da hazır olacağı ancak tam kapasite üretime 2021 yılında geçileceği ifade edildi.

Öte yandan bazı sağlık uzmanları, aşı konusunda belirtilen tarihin beklenenden erken olduğunu savunurken, zaman çizelgelerinin bilimden daha ziyade yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi siyasi kaygılarla atılan bir adım olduğu yorumunun yapılması dikkati çekti.

Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı durumundaki ABD'de, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER