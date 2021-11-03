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03 Kasım 2021 Çarşamba 18:19:00 - Güncelleme:03 Kasım 2021 Çarşamba 18:19:00

ABD'de yoğun bakımlar yeniden doldu

Kaynak: AA

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ABD'nin Colorado eyaletinde koronavirüs vakalarının yeniden yükselişe geçmesiyle yoğun bakımların dolduğu ve bazı hastanelerin hastaları geri çevirdiği öğrenildi.

New York Times'ın haberine göre, eyalette geçen iki hafta içinde COVID-19 vakalarında ve hastaneye yatan hasta sayısında yüzde 14 artış görülürken, Vali Jared Polis, imzaladığı kararnameyle hastanelere gelen hastaları başka kurumlara yönlendirme izni verdi.

Eyaletin aşılamanın düşük olduğu Larimer bölgesinde yoğun bakım yataklarının tamamen dolduğu, yatak sayılarının artırıldığı ve hastanelerin acil durumdaki hastalara yer açmak için mevcut hastaları başka hastanelere yönlendirdiği öğrenildi.

Eyalette yüzde 62 olan aşılanma oranı ülke ortalaması olan yüzde 58'in üzerinde ancak eyalette maske ve benzeri salgın tedbirleri bulunmuyor.

Öte yandan, eyaletin en büyük hastanelerinden olan UCHealth, yatan hastaların yüzde 76'sının, yoğun bakımda bulunan ve entübasyona ihtiyaç duyan hastalarınsa yüzde 86'sının aşısız olduğunu açıkladı.

Etiketler : abd koronavirüs maske
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