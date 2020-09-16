  • BIST
    1107.11
  • Dolar
    7,5053
  • Euro
    8,8725
  • Altın
    472,5850
İstanbul
20 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fed faiz kararını açıkladı
Devlet Bahçeli'den 'siyah kurdele' tepkisi: Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur
ABD Hava Kuvvetlerinden yeni nesil uçak hamlesi
İran'dan ABD Başkanı Trump'a 'Saddamlı' yanıt
Başkan Erdoğan'dan 27 Mayıs 1960 darbesi açıklaması
Bakan Koca'dan koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MÜSİAD Başkanı Kaan'ı kabul etti
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Onaylandığı zaman, Kovid-19 aşısı olmak için tereddüt etmem
İngiltere Başbakanı Johnson: İkinci bir karantina felaket olur
Terör örgütü PKK'nın sözde komutanı Ali Haydar Kaytan öldürüldü
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Bakan Soylu, öldürülen Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
ABD'de yıl sonundan itibaren ücretsiz Kovid-19 aşısı kampanyasına başlanacağı iddiası
ABD'deki yangının dumanının bu hafta Avrupa'ya ulaşacağı tahmin ediliyor
Bakan Kurum: İhtiyacımız olan şey krizlere karşı küresel bir iş birliğini hayata geçirmektir
Güney Afrika'da Ebubekir Efendi'nin torunlarına Türk vatandaşlığı verilmeye başlandı
Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da ortaya çıktı
İHA teknolojisinde ekosistemin güçlendirilmesi amaçlanıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem cuma günü başlıyor
Şarkıcı Halil Sezai savcılıkta ifade verecek
Muş'ta korkutan deprem
Mardin'de uyuşturucu operasyonu! 420 kilo eroin yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Siirt'te 5 terörist daha ölü ele geçirildi
Almanya'da kızı kaçırılan anne, PKK'ya karşı direnişini sürdürüyor
16 Eylül 2020 Çarşamba 18:58:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 18:58:00

ABD'de yıl sonundan itibaren ücretsiz Kovid-19 aşısı kampanyasına başlanacağı iddiası

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de federal hükümetin, koronavirüs aşısını tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunmak için kapsamlı bir plan hazırladığı belirtildi.

ABD'de federal hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunmak için kapsamlı bir plan hazırladığı belirtildi.

Associated Pressin (AP) haberine göre, Kongre'ye sunulan bir raporda, ABD'deki federal sağlık kurumları ve Savunma Bakanlığının yıl sonundan itibaren başlayacak aşı kampanyası için detaylı bir plan hazırladığı kaydedildi.

Raporda, kampanyanın kapsam ve karmaşıklık açısından mevsimsel grip veya önceki salgınlarla ilgili aşılardan çok daha geniş olacağı, aşı uygulamasında başta sağlık çalışanları olmak üzere temel meslek sahipleri ve savunmasız gruplara öncelik verileceği bildirildi.

Birçok firma tarafından üretilecek değişik aşıların ücretsiz dağıtılacağı ve aynı firmanın aşısının 21 ile 28 gün arayla 2 doz halinde insanlara verileceği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, bu çerçevede eyalet ve yerel yönetimlerden 1 ay içinde dağıtım planlarını hazırlayıp sunmaları istenirken, söz konusu aşı kampanyasının 2'nci ve 3'üncü aşamalarının ise bütün ülkeyi kapsayacağı vurgulandı.

KOVİD-19 AŞISI KAMPANYASINDA SİYASİ AMAÇ ŞÜPHESİ

Beyaz Saray'ın desteklediği girişim "Warp Hız Operasyonu" çatısı altında gerçekleştirileceği belirtilen aşı kampanyasının şu ana kadar tartışılan planların en detaylısı olduğuna işaret edilirken, haberde, kampanyanın kamuoyunda yine de şüphe ile karşılandığı değerlendirmesine yer verildi.

Hükümetin Kovid-19 aşısını, 4 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimleri öncesinde siyasi amaçlarla aceleye getirmeye çalıştığı yönündeki yorumlara işaret edilen haberde, AP'nin mayıs ayında gerçekleştirdiği ankete atıfla, hükümete güvenmeyen Amerikalıların yüzde 20'sinin aşı yaptırmak istemediğine, yüzde 31'inin de kararsız olduğuna vurgu yapıldı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, kamuoyundaki şüpheler üzerine yaptığı açıklamada, Amerikalıların en kısa sürede ve güvenle aşıya erişimleri için çalıştıklarını belirterek, "Amerikalılar aşı geliştirme sürecinin tamamen bilim ve veriler tarafından yönlendirildiğini bilmeli." ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER