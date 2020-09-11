  • BIST
    1102.7
  • Dolar
    7,4777
  • Euro
    8,8516
  • Altın
    466,7200
İstanbul
22 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Konseyi ile DSÖ arasında 'iş birliği mutabakat zaptı' imzalandı
Filistin Kurtuluş Örgütü: Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması hain bıçak darbesidir
İsrail ve Bahreyn ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı
Fransa'da Kovid-19 hastaları için izolasyon süresi 7 güne indirilecek
Kolombiya'da polise 'tepki protestoları': 10 ölü, 403 yaralı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 can kaybı
Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye aleyhine kumpaslara girenler hüsrana uğrayacaklar
ABD'de yayımlanan araştırmaya göre devlet okullarında Müslümanlara ayrımcılık yapılıyor
Aksoy: Gülen Kürsüsü'nün kapatılması memnuniyetle not edilmiştir
ABD'de 11 Eylül terör saldırılarının 19'uncu yılı anıldı
KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'ye nakli devam ediyor
Fransa'nın AB'nin terör listesindeki PKK'ya bitmeyen desteği
Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 256 bin 524'e yükseldi
Bakan Soylu: Türkiye'yi farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil
Yeni Peugeot SUV 5008, 2020 sonunda Avrupa'da satışta olacak
Van'da 3 asker şehit oldu
MSB'den Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki araştırmalar hakkında açıklama!
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
Bakan Kurum: Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız
İsrail basını yazdı: Trump, Bahreyn'in de İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığını ...
Fas'taki Libya toplantısı 'küçük ama önemli bir adım' olarak değerlendirildi
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler açıklaması
İçişleri'nden flaş açıklama: Van'daki operasyonda 3 askerimiz şehit oldu
11 Eylül 2020 Cuma 20:05:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 20:05:00

ABD'de yayımlanan araştırmaya göre devlet okullarında Müslümanlara ayrımcılık yapılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Akademik bir dergide yayımlanan araştırmada, ABD genelindeki devlet okullarında Müslümanlara yönelik yaygın ve sistematik bir ayrımcılık olduğu kaydedildi.

ABD'de yapılan araştırmada, 11 Eylül saldırılarının üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen ülkede Müslüman karşıtlığının özellikle devlet okullarında yaygın şekilde sürdüğü belirtildi.

Kamu Yönetimi İncelemesi adlı iki ayda bir yayımlanan akademik dergide, Washington Üniversitesi, Dartmouth Koleji ve Florida Eyalet Üniversitesinden 3 profesörün ortak imzasıyla bir araştırma yayımlandı.

“Kamudaki yetkililer din temelli ayrımcılık yapar mı? Amerikan devlet okulu müdürleri ile büyük ölçekli yazışma deneyi” başlıklı araştırmada, ülkedeki Müslüman ailelere yönelik önyargılı davranışların devam ettiği belirlendi.

45 BİNDEN FAZLA DEVLET OKULUNA E-POSTA YOLLANDI

“Denetim ve Yazışma çalışması” metodu uygulanarak gerçekleştirilen araştırma için ABD genelindeki 45 binden fazla devlet okuluna, çocuğunu okula göndermek isteyen değişik dinlere mensup kurgusal aileler adına e-posta örnekleri gönderildi.

E-postalarda, ailelerin dini inançlarına vurgu yapılarak çocuklarının eğitimini konuşmak için okul müdürü veya yönetiminden görüşme talep edildi.

Okul yönetimlerinin e-postalara yüzde 43 oranında dönüş yaptığına işaret edilerek, “ABD'li okul müdürlerinin Müslüman ailelerle görüşme olasılığı ise daha düşük.” tesbitine yer verildi.

“MÜSLÜMANLARA YÖNELİK AYRIMCILIK ABD GENELİNDE YAYGIN VE SİSTEMATİK”

Araştırmanın, ABD devlet okulu sisteminde Müslüman ailelere nasıl muamele edildiğine dair önemli bir gösterge olduğuna işaret edilerek, dini inancını sergilemeyen diğer benzeri e-postalarla karşılaştırıldığında okulların "Müslüman" ailelerden gelen taleplere yanıt verme olasılığının yüzde 4,6 daha düşük olduğu kaydedildi.

Araştırmada, “Müslümanlara yönelik ayrımcılığın, okulun ve çevresinin özellikleri ne olursa olsun, kırsal alanlarda olduğu gibi kentsel alanlarda da meydana gelme olasılığının ABD genelinde yaygın ve sistematik olduğunu gördük.” ifadesi paylaşıldı.

E-postalarda kendilerini "ateist" olarak tanımlayan ailelerin de benzer ayrımcılığa maruz kaldığına dikkat çekilen araştırmada, Hıristiyan ailelerin ise herhangi bir ayrımcılığa uğramadığı kaydedildi.

Araştırmada, devlet okullarının yasalara göre her kesime eşit davranması gerektiği hatırlatılarak, “Çıkan sonuçlar, Müslümanlar ile ateistlerin şu anda eşit muamele görmediklerini gösteriyor.” değerlendirilmesi yapıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER