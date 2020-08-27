ABD'de üst düzey istihbarat yetkilisinin intiharı gizlenmiş

ABD'de Ulusal İstihbarat Konseyi Üyesi ve eski CIA çalışanı üst düzey bir istihbarat yetkilisinin haziranda evinde intihar etmesinin gizlendiği ortaya çıktı.

The Intercept internet sitesindeki habere göre, ABD Ulusal İstihbarat Topluluğuna bağlı Ulusal İstihbarat Konseyi üyesi 52 yaşındaki Anthony Schinella'nın 14 Haziran'da evinde intihar etmesi gizli tutuldu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Schinella'nın "başkent Washington DC'deki evinde başına silah sıkarak intihar ettiği" yönünde sağlık raporu yazılmasına rağmen olayla ilgili gizli soruşturma başlattı.

Washington merkezli gazeteci olarak çalışan ve Schinella ile birkaç hafta önce evlenen eşi Sara Corcoran, intihar eyleminden hemen sonra ABD istihbaratından bir kişinin eve gelerek, Schinella'nın eşyalarını aradığını, pasaportlarını ve güvenli telefonunu aldığını söyledi.

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan bir CIA sözcüsü ise yorum yapmayı reddetti.

ABD BAŞKANI VE ÜST DÜZEY KARAR VERİCİLER İÇİN RAPORLAR HAZIRLIYORDU

Ulusal İstihbarat Konseyinde askeri konularda uzman olarak çalışan Schinella, alanında en kıdemli kişi olarak ABD Başkanı ve üst düzey karar vericiler için raporlar hazırlıyordu.

Schinella'nın 14 Haziran'da intihar etmesi ise üyesi olduğu Ulusal İstihbarat Konseyinin ABD gündemine oturduğu bir döneme denk geldi.

New York Times gazetesi, 26 Haziran'da ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif ettiği iddiasında bulunmuştu.

Bu iddiaların ardından ABD Başkanı Donald Trump, "Amerikan askerlerini korumak için hiçbir şey yapmadığı" yönünde eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Birkaç günde ise Schinella'nın üyesi olduğu Ulusal İstihbarat Konseyi, bu iddiaların "teyit edilmediği" yönünde bir çalışma hazırlamıştı.

İlgili çalışma, kamuoyuna açıklanmasa da kısa sürede basında yer aldı.

The Intercept'e göre, bu çalışma, söz konusu iddialar hakkında şüphe uyandırması açısından Trump yönetimini memnun edici bir gelişmeydi.

SCHİNELLA, "TALİBAN" KONUSUNDA UZMAN BİR İSİMDİ

Taliban ve örgütün askeri kapasitesi konusunda uzman bir isim olarak görülen Schinella, hayatını kaybetmeseydi; üyesi olduğu Ulusal İstihbarat Konseyinin söz konusu iddialar hakkındaki çalışmasına katkı sunacak isimler arasında yer alacaktı.

Schinella'nın, çalıştığı kurumun uzmanlık alanıyla ilgili bir konuda ABD gündemine geldiği bir dönemde hayatını kaybetmesinin gizli tutulması ise dikkatleri çekti.

Schinella'yı "Amerika vatanseveri" olarak tanımlayan eski bir meslektaşı Tim Kilbourn, onun sonunu "trajedi" olarak niteledi.

Arlington Polis Birimi Sözcüsü, Schinella'nın dosyasıyla ilgili soruşturmalarının "açık" kaldığını belirtti.

Schinella'nın eşi ise eşinin CIA'den eski bir arkadaşının kendisiyle iletişime geçerek, CIA'nin ilgili soruşturmayı tamamladığını söylediğini ancak herhangi bir detay vermediğini kaydetti.