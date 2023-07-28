VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya: Dünyada bu noktada en iyisiyiz
"Kerbela şehitleri hepimizin şehidi, davaları hepimizin davasıdır"
TÜGVA: Bütün genç arkadaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz
Çin: Rusya'yla ilişkilerimiz normal ekonomik ve ticari işbirliği üzerine
Bakan Fidan'dan İsveç'e net mesaj: Nihai kararı ekim ayında Meclisimiz verecek
Başkan Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüştü
28 Temmuz 2023 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 14:00:00

ABD'de Tyre Nichols'un ölümünden sorumlu polis teşkilatına soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin Tennessee eyaletinde, ocakta 6 polis tarafından dövülerek öldürülen siyahi Tyre Nichols'un ölümünden sorumlu Memphis Polis Teşkilatı'na yönelik soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Birimi Başsavcı Yardımcısı Kristen Clarke, yaptığı basın açıklamasında, Bakanlığın, Memphis Polis Teşkilatı'na yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

    Clarke, soruşturmanın temel amacının polis teşkilatı tarafından anayasa veya federal yasanın sistematik olarak ihlal edilip edilmediğini belirlemek olduğunu ifade etti.

    Adalet Bakanı Merrick Garland da Nichols'un trajik ölümünün, ülke çapında büyük bir acıya sebep olduğunu belirterek, soruşturmanın, polis teşkilatının ırka dayalı ayrımcılık ve anayasaya aykırı davranışlar sergilediğine dair iddiaları incelemek adına başlatıldığını kaydetti.

    OLAY

    ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurularak arabasından indirilmiş, gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüştü.

    5'i siyahi 6 polisin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmamış, hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahale yapmamıştı.

    Daha sonra hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

    Nichols'un dövülme görüntülerinin yayımlanmasının ardından Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde polis şiddetine karşı gösterileri düzenlenmişti.

    Memphis Polis Teşkilatı, olaya karışan 6 polisi görevden uzaklaştırmış, 3 itfaiye çalışanının da işine son verilmişti. Olaya karışan polisler hakkında "cinayet" suçlamasıyla dava açılmıştı.

    Nichols'un annesi, Memphis şehir yönetimi ve polis departmanına ayrıca 550 milyon dolarlık federal tazminat davası açmıştı.

    Memphis'teki adli tabip tarafından yayımlanan raporda, Nichols'un ölüm şekli "cinayet" olarak tanımlanmıştı.

    Etiketler : abd tyre nichols ölüm soruşturma
    Aynı günde iki tekli

    Aynı günde iki tekli
    Milano çıkarması

    Milano çıkarması
    30 yıllık repertuar

    30 yıllık repertuar
    Evlilik yakında

    Evlilik yakında
    Eski dostlar düşman oldu

    Eski dostlar düşman oldu
    Gizem Karaca: Organik besleniyorum

    Gizem Karaca: Organik besleniyorum
    Çocuklara moral verdi

    Çocuklara moral verdi
    Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

    Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
    Serdar'ın korosu

    Serdar'ın korosu

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX