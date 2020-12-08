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08 Aralık 2020 Salı 21:18:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 21:18:00

ABD'de Trump'ın TikTok kısıtlamalarına mahkeme engeli

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ABD'de federal yargıç, Başkan Trump'ın Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de cihazlara indirilmesini yasaklamaya yönelik adımlarına itiraz etti.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin kısa video paylaşım platformu TikTok'un, ülkedeki kullanıcıların cihazlarına indirilmesinin yasaklanmasına yönelik çabaları sürerken yeni bir mahkeme kararı geldi.

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Carl Nichols, bugün açıkladığı kararda, Ticaret Bakanlığının uygulamayı yasaklamaya yönelik kararı ile "ileri gitmiş olabileceğini" belirtti.

Böylece Nichols, Trump yönetiminin uygulama şirketine yönelik ekonomik yaptırımlarını engellemiş oldu.

Trump'ın TikTok ile savaşı

Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı bir açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.

Trump, 6 Ağustos'ta da ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemeyen ve ABD merkezli bir firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirten Trump, 14 Ağustos'ta ise TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik kararname yayımlamıştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'un Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu basına yansırken 13 Eylül'de uygulamanın ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı kesinleşmiş ve ByteDance'in Oracle ile anlaştığı kaydedilmişti.

ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül'de "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle TikTok'un 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesinin yasaklanacağını duyururken Trump'ın TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından yasaklama kararı 27 Eylül'e ertelenmişti.

Söz konusu kararın yürürlüğe girmesine saatler kala başkent Washington'da bir federal mahkeme TikTok yasağını geçici olarak durdurmuştu.

Etiketler : ABD Washington Trump
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