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04 Eylül 2020 Cuma 19:43:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 19:43:00

ABD'de tedbirler gevşetilirse Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı yıl sonunda 620 bine ulaşabilir

Kaynak: AA

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Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsünce yapılan araştırmada ABD'de tedbirlerin gevşetilmesi halinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısının yıl sonuna kadar 620 bine ulaşabileceği bildirildi.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsünce yapılan araştırmada ABD'de tedbirlerin gevşetilmesi halinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısının yıl sonuna kadar 620 bine ulaşabileceği bildirildi.

Dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ve hastalıktan ölenlerin sayısının en yüksek olduğu ABD'de salgının etkisini koruyacağı tahmin ediliyor.

Ülkede salgın başladığında Kovid-19'dan 240 bin kişinin yaşamını yitirebileceği öngörülürken Washington Üniversitesinin yaptığı yeni araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya konuldu.

Araştırmada maske ve diğer koruyucu tedbirlere şu anda olduğu gibi yeterince uyulmadığı takdirde ülkedeki ölü sayısının gelecek 4 ay içinde 410 bini geçebileceği uyarısında bulunuldu.

Üniversitenin Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsünün oluşturduğu yeni tahmin modeli üzerine hazırlanan raporda "Sürü bağışıklığı stratejisi takip edildiği takdirde yani hükümet herhangi bir şekilde müdahale etmezse 1 Ocak itibarıyla ölü sayısı 620 bine ulaşabilir." ifadeleri kullanıldı.

Maske kullanımının gün geçtikçe azaldığına işaret edilen araştırmada, aralık ayından itibaren ABD'de günde 3 binden fazla kişinin yaşamını yitirebileceği belirtildi.

Kovid-19 salgınına ilişkin verileri derleyen "Worldmeter" internet sitesine göre, ABD'de şu ana kadar 6 milyon 339 bin 403 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkede 191 bin 192 kişi Kovid-19 salgınında hayatını kaybetti.

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