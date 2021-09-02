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02 Eylül 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 09:32:00

ABD'de Taliban çıkmazı! Toplantıda ters düştüler

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin düzenlediği basın toplantısındaki çelişkili açıklamalar kafa karıştırdı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Taliban ile ilişkilerin tahliyelerin koordinasyonu ile sınırlı olduğunu ve bunun daha geniş konularda iş birliği yapacakları anlamına gelmediğini ifade ederken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan'da DEAŞ/H terör örgütüne karşı gelecekte Taliban ile işbirliği yapmalarının mümkün olduğunu söyledi.

Bakan Austin ve Orgeneral Milley, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından burada görev alan askerlere teşekkür etmek üzere ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin çekilmesinin doğru olduğunu savunan Austin ve Milley, Afganistan'dan 124 binden fazla kişinin tahliye edilmiş olmasından gurur duyduklarını dile getirdi.

Milley, askeri sürecin bittiğine ve Afganistan'da artık diplomatik bir sürecin işleyeceğine dikkat çekti.

TALİBAN İLİŞKİLER KONUSUNDA ÇELİŞTİLER

Taliban ile iş birliği yapılmasına ilişkin soruya yanıt veren Austin, "Sadece sınırlı sayıdaki konuda Taliban ile çalıştık. O da mümkün olduğunca fazla insanı oradan çıkarmaktı. Dolayısıyla buradan mantık yürüterek bu başka daha geniş konularda da birlikte çalışacağımız anlamına gelmiyor." dedi.

Aynı soruya Orgeneral Milley ise Taliban'ın geçmişte acımasız olduğunu ancak değişip değişmeyeceklerinin görülmesi gerektiği yanıtını verdi.

"DEAŞ/H ile mücadele konusunda Taliban ile iş birliği yapmanız ihtimal dahilinde mi?" sorusunu ise Milley, "Bu mümkün." diye yanıtladı.

KABİL'DEKİ HAVA SALDIRISINDA BAŞKALARI DA ÖLDÜ

Kabil'de DEAŞ/H'ye ait bomba yüklü bir aracın hava saldırısı ile vurulması sonucu sivillerin de hayatını kaybedip kaybetmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Milley, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok farklı yollarla orada öldürdüklerimizden en az birinin DEAŞ mensubu olduğunu biliyoruz. Başkaları da öldü mü? Evet, öldürülen başkaları da var ama kim olduklarını bilmiyoruz. Tüm bunları inceliyoruz."

Pazar günü Kabil'de düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 6'sı çocuk en az 10 kişinin öldüğü ortaya çıkmıştı.

Etiketler : ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ABD TALİBAN AFGANİSTAN DEAŞ/H
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