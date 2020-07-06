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06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:14:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:21:00

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 279 ölüm

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 279 artarak 132 bin 610'a yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 279 artarak 132 bin 610'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 49 bin 7 artarak 2 milyon 985 bin 897'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 279 artarak 132 bin 610'a çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 604 bin 585 vakayla Brezilya, 704 bin 607 vakayla Hindistan ve 687 bin 862 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 422 bin 268 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 248 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 265 bine yaklaşan vakayla California ve 200 bini geçen vakayla Teksas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 37 milyon 698 bini geçti, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 290 bine yaklaştı.

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