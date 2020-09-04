  • BIST
    1076.34
  • Dolar
    7,4442
  • Euro
    8,8214
  • Altın
    462,8760
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Denizli'deki orman yangını... Bakan Pakdemirli: Yangın tamamen kontrol altında
Başkan Erdoğan'dan 'teker teker evlerine gideceğim' açıklaması
Görevine dönen Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan ilk açıklama! Ülkedeki gösteriler ve çıkan olaylar s ...
Macron'un AB hayaline Türkiye engeli!
Dışişleri, Yunanistan'dan NATO Genel Sekreteri'nin inisiyatifine destek vermesini bekliyor
Kirli ittifaka ortak oldu! Bahreyn, BAE-İsrail uçuşlarına hava sahasını açtı
ABD Başkanı Trump: Covid-19 aşısı belki ekim sonundan önce dağıtılır
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
Siyah Amerikalı'nın ölümünde sebep olan polisler görevden alındı
Trump kendini böyle savundu: Bu iddialar çok korkunç.Bunu hangi hayvan yapar?
Park halindeki kamyonette çıkan yangında kundaklama şüphesi
Lüks otomobile karpuz yüzünden trafikten men
Esenyurt'ta polis ve panelvan hırsızları arasında film gibi kovalamaca
New York'ta ırkçılık karşıtı gösteri
Aksaray'da feci kaza: 4 yaralı
Adana'da elektrikler kesilince iş yerinde mahsur kaldılar
Avustralya'da Kovid-19'dan bir günde 59 kişi hayatını kaybetti
ABD'den 5 şirkete yaptırım
Abbas: Sözde Yüzyılın Anlaşması'nın olduğu masaya oturmayacağım
Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama: 2 ölü, 3 yaralı
A Milliler, Uluslar Ligi'ne kötü başladı
Sudan'da yolcu otobüsü devrildi: 11 ölü, 38 yaralı
Rasulayn'a sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin en büyük rüzgar tünelinde sona gelindi
04 Eylül 2020 Cuma 07:47:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 07:48:00

ABD'de, siyahi Amerikalının tutuklanma esnasındaki ölümünden sorumlu polisler açığa alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

New York eyaletinin Rochester kentinde, siyahi Amerikalı Daniel Prude'un, tutuklama esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybetmesine sebep olan polis memurları açığa alındı.

Rochester Belediye Başkanı Lovelly Warren, bugün yaptığı basın açıklamasında, mart ayında Daniel Prude'un tutuklanması ve boğularak ölümü hadisesine karışan polis memurlarının, sorgulamalarının devam ettiğini ve bu süreçte ''görevden el çektirilmelerine'' karar verildiğini belirtti.

Kendisi de bir siyahi olan Warren, ''Siyahilerin bu şekilde hayatını kaybetmesine müsaade edemeyiz.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Amerikan medyasında yer alan bilgilerde Prude'un başına geçirilen materyalin, Amerikan polisinin kanuni uygulamasında yeri olan, tutuklama esnasında muhtemel tükürme ve ısırmalara karşı kullandığı bir tür poşet olduğu bildirildi.

Daniel Prude'un, ruh ve akıl sağlığının yerinde olmadığı, tutuklama anında polislere, ''Koronavirüs taşıyorum.'' dediği bilgisi de basında paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

- Medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı

Siyahi Amerikalının ailesi tarafından geçen hafta paylaşılan görüntülerde, sokakta çıplak bir şekilde teslim olan Daniel Prude'un, polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin ise zararsız ve kelepçeli bir şekilde yatan zanlının kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı görülüyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde Prude'un bilinçsiz bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

Otopsi raporunda siyahi Prude'un ölümü, ''fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları'' ve cinayet olarak kayda geçti.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırırken, 6 ay sonra tekrar gündeme taşınan ölüm hadisesi ile ilgili video kaydı sosyal medyadaki paylaşımlarda geniş yer tutuyor.

ABD, bir süredir mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve son olarak Wisconsin'in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından çocuklarının gözü önünde 7 kez ateş açılarak vurulması sonucu ülke genelinde protestolara ve yeniden alevlenen siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarına sahne oluyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER