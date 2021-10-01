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01 Ekim 2021 Cuma 08:26:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 08:26:00

ABD'de sınırlama yok! Kovid-19 testine dudak uçuklatan fatura

Kaynak: AA

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ABD'de Kovid-19 testine dudak uçuklatan fatura çıkartıldı. Travis Warner adlı kişiye, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi için 54 bin dolar fatura geldiği bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Travis Warner adlı kişiye, yeni tip corona virüs (Covid-19) testi için 54 bin dolar fatura geldiği bildirildi.

National Public Radio'nun (NPR) haberine göre, Warner, Kovid-19 testlerinin zor bulunduğu 2020 yazında, SignatureCare adlı özel bir acil kliniğinde yaptırdığı test için 54 bin dolarlık fatura aldı.

Faturada, Warner'ın sağlık sigortası şirketinin fiyatı yaklaşık 17 bin dolara indirdiği ve tamamını ödediği belirtilmişti.

Borcu bulunmamasına rağmen faturayı kabul etmeyen Warner'ın sigorta şirketi ve sağlık kuruluşu ile yaptığı aylar süren görüşmeler sonucunda faturanın bir hatadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Kaiser Aile Vakfı'nın (KFF) nisan ayında yayınladığı rapor, ülkede Covid-19 testi için sağlık kuruluşlarının sigorta şirketlerine gönderdiği faturaların 20 ila 1419 dolar arasında değiştiğini gösteriyor.

ABD'de Covid-19 salgınının başında kabul edilen bir düzenlemeyle sağlık sigortalarının PCR testlerinin tutarını, katkı payını sigortalıya yansıtmadan ödemeleri gerekiyor.

Ancak ülkede, sağlık hizmeti veren kuruluşların sigortalardan talep edebilecekleri tutarlarda bir sınırlama bulunmuyor.

Etiketler : ABD TEKSAS Covid-19 salgını PCR testleri
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