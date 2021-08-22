ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu

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22 Ağustos 2021 Pazar 11:37:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 11:37:00

ABD'nin Tennessee eyaletindeki sellerde 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu

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ABD'nin doğu eyaleti Tennessee'de meydana gelen sellerde 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu.

ABD'nin doğu eyaleti Tennessee'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi kayboldu.

Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansından (TEMA) yapılan açıklamada, eyaletin birçok bölgesinde şiddetli yağışların sellere neden olduğu belirtildi.

Humphreys Polis Şefi Chris Davis, yaptığı açıklamada, sellerde 2'si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini, ekiplerin kayıp 31 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

TEMA'nın açıklamasında seller nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığı belirtilerek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

Sellerden etkilenen bölgelere helikopter ve yardım ekipleri sevk edildi.

Etiketler : abd sel Tennessee Polis Şefi Chris Davis
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