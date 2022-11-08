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08 Kasım 2022 Salı 08:29:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 08:29:00

ABD'de seçimler öncesi Rusya'dan çarpıcı itiraf: Hep müdahale ettik, etmeye devam edeceğiz

Kaynak: TRT HABER, AA

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ABD'deki seçimler öncesi, "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin'den çarpıcı bir itiraf geldi. Prigozhin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen, "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ABD'deki ara seçimler öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Prigozhin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz şekilde, nazikçe, kesin olarak, cerrahi ve kendi yöntemimizle" dedi.

ABD'deki seçimlere müdahale ederken bunu dikkatli bir şekilde ve kendi yollarıyla yaptıklarını belirtti.

MOSKOVA İDDİALARI REDDEDİYORDU

Prigozhin ile birlikte 12 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirketi 2016'daki ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlanıyordu.

Moskova bu iddiaları yıllardır reddediyordu.

Rus iş insanı ABD'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinin de yaptırım listesinde bulunuyor.

Etiketler : Rus iş insanı Vladimir Putin Yevgeniy Prigojin
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