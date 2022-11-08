Rusya'dan çarpıcı itiraf

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen, "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ABD'deki ara seçimler öncesi dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Prigozhin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz şekilde, nazikçe, kesin olarak, cerrahi ve kendi yöntemimizle" dedi.

ABD'deki seçimlere müdahale ederken bunu dikkatli bir şekilde ve kendi yollarıyla yaptıklarını belirtti.

MOSKOVA İDDİALARI REDDEDİYORDU

Prigozhin ile birlikte 12 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirketi 2016'daki ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlanıyordu.

Moskova bu iddiaları yıllardır reddediyordu.

Rus iş insanı ABD'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinin de yaptırım listesinde bulunuyor.