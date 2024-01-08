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08 Ocak 2024 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 10:45:00

ABD'de Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılmasına ilişkin yeni detaylar paylaşıldı

Kaynak: AA

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Savunma Bakan Yardımcısı'nın bakanlık görevini geçici olarak devraldığında Austin'in hastanede olduğundan haberinin bulunmadığı ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılmasının ardından, 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devralan Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in de durumdan haberdar olmadığı ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, CNN'e yaptığı açıklamada, Bakan Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılması ve bu durumdan uzun süre Başkan Joe Biden dahil üst düzey yetkililerin haberdar edilmemesi konusunda yeni detaylar paylaştı.

Bakan Austin'in 22 Aralık'ta geçirdiği operasyonun ardından hastaneye yatırıldığını ve ertesi gün eve döndüğünü belirten Ryder ancak ağrılarının çoğalması sonucu 1 Ocak'ta ambulansla başkent Washington yakınlarındaki Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığını anlattı.

GİZLİLİK İÇİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TUTULMUŞ

Ryder, "Acil bir duruma karşı önlem amaçlı Austin'i yoğun bakım ünitesine kaldırdılar ancak daha sonra gizlilik nedeniyle yoğun bakımda kalmaya devam etti." ifadesini kullandı.

Savunma Bakan Yardımcısı Hicks'in 2 Ocak'ta bakanlık görevini geçici olarak devraldığını belirten Ryder, bu sırada Porto Riko'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiğini ve Austin'in durumundan haberdar olmadığını kaydetti.

ABD'Lİ YETKİLİLERİN, AUSTİN'İN HASTANEYE KALDIRILDIĞINI GEÇ ÖĞRENDİKLERİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanlığından 5 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

Etiketler : abd savunma bakanı lloyd austin
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