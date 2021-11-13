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13 Kasım 2021 Cumartesi 18:16:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 18:16:00

ABD'de salgından ölenlerin sayısı 762 bin 538'e çıktı

Kaynak: AA

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ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 860 artışla 762 bin 538'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 138 bin 86 artışla 46 milyon 993 bin 574'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 860 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 762 bin 538'e ulaştı.

California 4 milyon 994 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 280 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybında California ilk sırada

California can kaybında da 73 bin 14 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas 'ta 72 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79'una en az bir doz, yüzde 68,6'sına ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 14,2'sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 225,6 milyon kişiye ilk doz, 194,7 milyon kişiye ikinci doz, 27 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

Etiketler : abd virüs kovid 19
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