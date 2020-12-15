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15 Aralık 2020 Salı 21:52:00 - Güncelleme:15 Aralık 2020 Salı 21:53:00

ABD'de reçetesiz koronavirüs ev test kitine onay

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi, ülkede ilk defa eczanelerden reçetesiz alınarak evde koronavirüs testi yapmaya imkan sağlayan test kitini onayladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden yapılan açıklamada, Avusturalyalı şirket Ellume'nin ürettiği, reçete gerektirmeyen ve tamamen evde yapılabilen hızlı Covid-19 testine izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, raflardan reçetesiz olarak 30 dolara satın alınacak kitin burundan elde edilen örnek üzerinden test yapılarak 20 dakika gibi bir sürede sonucun elde edilebileceği kaydedildi.

Ellume'nin ilk etapta 3 milyon üretim yaparak sınırlı sayıda test kitini piyasaya süreceği, daha sonra 2021'de üretimi artıracağı bildirildi.

Etiketler : abd koronavirüs Ellume
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