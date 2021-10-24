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24 Ekim 2021 Pazar 20:09:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 20:09:00

ABD'de rahatsızlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Washington DC'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un uzun uçak yolculuğu ve yoğun programı nedeniyle kendisini iyi hissetmediği ve doktorların tavsiyesiyle George Washington Üniversitesi Hastanesinde müşahede altına alındığı belirtildi.

ABD'ye 23 Ekim'de gelen Bartholomeos'un 12 gün sürecek ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Hasan Mercan ve Yunanistan'ın ABD Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

Etiketler : fener rum patriği bartholomeos rum ortodoks başpiskoposluğu hastane
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