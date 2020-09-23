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23 Eylül 2020 Çarşamba 23:20:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 23:20:00

ABD'de polisin öldürdüğü siyahi Amerikalı Taylor davasında 3 polisten 1'i suçlu bulundu

Kaynak: AA

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Kentucky eyaletinde siyahi Taylor'ın 13 Mart'ta evine girerek öldürülmesi olayına karışan 3 polisten 1'i suçlu bulundu.

ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın 13 Mart'ta evine girerek öldürülmesi olayına karışan 3 polisten 1'i suçlu bulunurken, diğerlerinin ise ceza almadığı açıklandı.

Bugün Jefferson'da yapılan duruşmada, Taylor'u öldüren eski polis dedektifi Brett Hankinson jüri tarafından 1'inci dereceden 3 kez suçlu bulunurken, diğer 2 polis ise ceza almadı.

Başsavcı Daniel Cameron, diğer 2 polisin, önce kendilerine ateş açıldığı için güç kullanmalarının haklı bulunduğu ve ceza almadıklarını ifade etti.

Taylor ailesinin avukatı Ben Crump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''3 polisten sadece 1'i ceza aldı ve verilen cezanın nedeni Breonna Taylor'un ölümü için değil, Hankison'un ateşlediği mermilerin başka dairelere de isabet etmesi.'' ifadesine yer verdi.

Karar sonrası yeni protestolara karşı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Kararı adil bulmadıklarını açıklayan ırkçılık karşıtları protesto çağrısı yaparken, Louisville polisi de alarma geçti.

Belediye Başkanı Greg Fischer, bu akşamdan geçerli olmak üzere 72 saat süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

TAYLOR'IN ÖLÜMÜ

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyahi Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart'ta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Eski dedektif Brett Hankison, Breonna Taylor'ın dairesine 10 kez "körü körüne" ateş ettiği gerekçesi ile haziran ayında polis departmanı tarafından kovulmuştu.

Louisville Belediye Başkanı Fischer, 16 Eylül'de, Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar ödeyeceklerini, ayrıca polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurmuştu.

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