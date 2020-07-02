  • BIST
    116908
  • Dolar
    6,8572
  • Euro
    7,7111
  • Altın
    391,4690
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı: 'Haliç fotoğrafı gerçeği yansıtmıyor'
Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı! Mücadelesi için minnettarız
Koronavirüs kontrolden çıktı! Böylesi daha önce görülmedi
ABD'de polis siyahi kadına yumruk attı
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
Başkan Erdoğan Katar'dan ayrıldı
Hindistan'dan 5,2 milyar dolarlık silahlanma adımı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Usulünü yerine getirerek İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılır
Rus bütçesinin kaybı 1 trilyon rubleyi aştı
Çavuşoğlu Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü
Adana'da besi çiftliğinde yangın: 7 bin balya saman yandı
PFDK'dan Hakan Özmert'e 3 maç ceza
AİHM: Fransa iltica talebinde bulunanlara insanlık dışı muamele yaptı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü Aktaş'a hayırlı olsun ziyareti
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı başvuruları başlıyor
Merkel: Avrupa tarihinin en zor durumunda
Türkiye'de koronavirüsü atlatan kişi sayısı 177 bine yaklaştı
Rusya'nın Libya'daki dolaylı tutumu
EGM: Sosyal medyada 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye faaliyetleri yürütülüyor
Myanmar'da yeşim madeninde heyelanda 162 madenci öldü
'Siber zorbalık' çağın yeni tehlikesi! İletişim Başkanlığı hukuki düzenlemelere dair paylaşımda bulu ...
Citroen'den temmuz ayı kampanyası
AB ve İngiltere müzakerelerde uzlaşı sağlayamadı
Yamaç paraşütü yarışı Tokat'ta başladı
02 Temmuz 2020 Perşembe 21:45:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 21:45:00

ABD'de polis siyahi kadına yumruk attı

Kaynak: İHA

ABONE OL

ABD'nin Florida eyaletinde polis kendisine bağıran siyahi kadına yumruk atarak yere serdi.

ABD'de polis şiddetine her gün bir yenisi ekleniyor. Florida eyaletine bağlı Miami kentinde bulunan Uluslararası Havalimanı'nda siyahi bir kadın polisin yumruklu saldırısına uğradı. Polisin vücut kamerası tarafından kaydedilen saldırı anında kadının polise, “Beyaz gibi davranıyorsun, ama gerçekten siyahsın, ne yapacaksın?” dediği duyuluyor. Polisin kadının kendisine yaklaşması üzerine yumruk atarak, yere yatırdığı görülüyor. Yetkililer, kadının uçuşunun gecikmesi nedeni ile acenteyle tartışması sonrası polisin olay yerine geldiğini aktardı.

Miami Dade Polis Departmanı Direktörü Alfredo Ramirez, saldırı sonrası yaptığı açıklamada saldırıyı beklenmedik ve öfkelendirici olarak nitelendirdi. Ramirez, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Direktör Ramirez, polisler hakkında soruşturma başlatıldığını ve görevden alındıklarını duyurdu.

Miami Dade Belediye Başkanı Carlos A. Gimenez, yaptığı açıklamada görüntülerin korkunç olduğunu ifade etti. Gimenez, polisin aşırı güç kullandığına değinerek, ”Polisimizin yaptığı şey bu değil. Memurlara görevden el çektirilmesini emrettim ve soruşturma devam ediyor. Bu yüzden teşkilata vücut kamerası sistemi kuruldu.

Birim olarak tüm görüntüleri titizlikle inceliyoruz. Bunlar gibi eylemler topluluğumuza yaptığımız sıkı çalışmayı baltalar. Toplumumuzun ve hayatlarını ilçemize hizmet etmeye adayan memurlarımızın büyük çoğunluğunun kalbinin kırılmasına neden olur. Bu memurun görevden alınacağını garanti ediyorum” dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER