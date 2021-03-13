  • BIST
    1557.39
  • Dolar
    7,5698
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    419,3540
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de bir ilk oldu! Türk Donanması için müthiş gelişme
Görmesi için 6 milyon lira lazım
Kavuşma anında görsel şov
WhatsApp'tan Reels video izlenecek
İmparatora reyting ödülü
Alt ıslatmaya homeopati önerisi
Pandemide karaciğerlerimiz yağlandı
Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları
İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor
Bu da kazan terbiyecisi
Sosyal medya depresyona sürüklüyor
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Floyd'un ailesine tazminat
Bakan Soylu duyurdu... Hakkari'de ele geçirildi
Biden: 1,9 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketi 7 milyon kişiye iş alanı açacak
Dışişleri'nden AP'ye tepki: Asılsız iddiaları reddediyoruz
DSÖ'den önemli koronavirüs aşısı açıklaması!
ABD Başkanı Biden: Geleceğimiz için özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi büyük önem arz ediyor
Vaka sayılarındaki artış sürüyor
Putin, Aliyev ve Paşinyan'la telefonda görüştü
Yunanistan, İsrail'den İHA kiralayacak
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
NASA tarih verdi: Dev asteroid çok yakından geçecek
Bakan Akar: Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, bölge ülkelerinin yararınadır
Başkan Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı...
13 Mart 2021 Cumartesi 07:35:00 - Güncelleme:13 Mart 2021 Cumartesi 07:35:00

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Floyd'un ailesine tazminat

ABONE OL

ABD'nin Minnesota eyaletinde, gözaltına alınması sırasında hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan 4 polis memuru aleyhinde açılan davada, Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Minneapolis Belediye Meclisi, 25 Mayıs 2020'de, polisin hatalı gözaltı tekniği sebebiyle ölümüne neden olduğu George Floyd'un ailesine, 27 milyon dolar tazminat ödenmesine ilişkin kararı onayladığını açıkladı.

Floyd'un aile avukatı Ben Crump kararla ilgili, "George Floyd'un dünya çapında milyonlarca insanın şahit olduğu korkunç ölümü, adalet ve değişim için derin ve yadsınamaz bir talebi ortaya çıkardı. Taahhüt edilen rakam bugüne kadarki en büyük mahkeme öncesi anlaşma bedelidir." ifadesini kullandı.

Crump, tazminat kararının, "siyahi hayatların önemli olduğuna ve beyaz olmayan insanlara karşı polis zulmünün sona ermesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj" olduğunu belirtti.

Floyd'un ailesi de tazminat kararından memnuniyetlerini dile getirirken, 27 milyon dolarlık tazminat parasının 500 bin dolarının, olayın yaşandığı ticari bölgenin geliştirilmesi için kullanılacağını kaydetti.

Eylül 2020'de, Minneapolis Şehir Meclisi, Floyd'un ölümüyle sonuçlanan tutuklamanın gerçekleştiği sokağın isminin "George Floyd Meydanı" olarak değiştirilmesi için oy birliğiyle karar almıştı.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in yaklaşık 9 dakika boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Etiketler : abd George Floyd tazminat
5 günlük ‘Kahrettim'

5 günlük ‘Kahrettim'
Karavan krizi yaşamadık

Karavan krizi yaşamadık
Aleyhine konuşacağım diye tehdit etti

Aleyhine konuşacağım diye tehdit etti
Yok böyle hayranlık

Yok böyle hayranlık
Amerika'da Türk imzası

Amerika'da Türk imzası
Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek

Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek
Evlilik hazırlıkları yarıda kaldı

Evlilik hazırlıkları yarıda kaldı
Türkü ziyafeti

Türkü ziyafeti
Kadına şiddet son bulsun!

Kadına şiddet son bulsun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER