  • BIST
    1108.44
  • Dolar
    7,3743
  • Euro
    8,7099
  • Altın
    457,5410
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
New York borsası yükselişle kapandı
İletişim Başkanlığından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne özel 'Kızıl Elma' marşı
Koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları Arap ülkelerinde arttı
ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
Libya Sağlık Bakanlığı: Trablus'taki gösterilerde ölen ve ağır yaralanan olmadı
ABD Posta Servisinden 'oy pusulaları gerektiği gibi muhataplarına ulaştırılacak' sözü
Usain Bolt koronavirüse yakalandı
Almanya, Fransa'nın iki bölgesini riskli alan ilan etti
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Hastalığı nedir?
Almanya'dan alınan tren setleri Türkiye'ye getiriliyor
Bakan Soylu ve Kurum'dan selde eşi kaybolan Zeynep Akar'a ziyaret
Kerkük'te DEAŞ saldırısında 4 asker öldü
Botları arızalanan sığınmacılar kurtarıldı
Başkan Erdoğan: Yunanistan'ın bölgede Navtex ilanına hakkı yoktur
Merkel'den Navalnıy'ın zehirlenmesi olayına araştırma talebi
İzmir'de otomobil LPG bakım servisinde patlama: 2 yaralı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı kapsamında 75 ülkeye ulaştık
Manisa'da karantina kuralını delen kişi otobüste yakalandı
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin: İşgal bitmeden İsrail'le normalleşme sağlanmayacak
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Almanya'ya uyarı
D-100 karayolunda iki ticari araç kavşakta çarpıştı: 7 yaralı
Sergen Yalçın: Bizim için çok değerli bir maç
Trump: Demokratlar'ın seçimi kazanmasının tek yolu hile yapmaları
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Keşif ve sondaj çalışmaları aynı anda devam edecek
25 Ağustos 2020 Salı 00:26:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2020 Salı 00:26:00

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlar göreve çağrıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlara çağrı yapıldı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, polisin Jacob Blake isimli bir siyahiyi arkadan vurması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestoları bastırmak için ulusal muhafızlara çağrı yapıldı.

Wisconsin Valisi Tony Evers, yaptığı açıklamada, 125 ulusal muhafızın gece yarısına kadar Wisconsin eyaletinin Kenosha kentine ulaşacağını söyledi.

Demokrat Partili Vali Evers, ulusal muhafızların, kentteki altyapı tesislerinin muhafaza edilmesi ve itfaiyeciler ile olaylara dahil olan diğer kişilerin korunmasından sorumlu olacaklarını duyurdu.

Ulusal muhafızların kente çağrılması kararı, polis şiddeti karşıtı protestolar sırasında bazı göstericilerin araçları ateşe vermesi ve polisle çatışmaya girmesi üzerine geldi.

Kentte, ayrıca, 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SİYAHİ AMERİKALI JACOB BLAKE POLİS KURŞUNUYLA AĞIR YARALANDI

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda Jacob Blake isimli siyahi ağır yaralanmıştı.

Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından 7 el ateş etiği görülmüştü.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, hastanede tedavisi süren Blake'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polisin açıklamasına göre, polis, "aile içi bir olay" gerekçesiyle gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişti.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti.

Blake'in üç çocuğu babalarının polis tarafından vurulduğunu gördü

Wisconsin Valisi Tony Evers, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Blake'in gündüz vakti arkasından defalarca vurulduğunu belirterek, "Henüz tüm ayrıntılara sahip olmasak da kesin olarak bildiğimiz şey şu ki o, eyaletimizde veya ülkemizde kolluk kuvvetlerinde görevli kişilerin ellerinde vurulan, yaralanan veya acımasızca öldürülen ilk kişi değil." ifadesini kullanmıştı.

Avukat Benjamin Crump ise Blake'in arabaya binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğunu ve o sırada üç çocuğunun da arabada bulunduğunu belirtmişti.

Crump, "(Çocukları) Bir polisin babasını vurduğunu gördüler. Sonsuza kadar travma geçirmiş olacaklar. Çocuklarımız daha iyisini hak ediyor." ifadesini kullanmıştı.

YÜZLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etmişti.

Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirilmişti.

Mayısta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren şiddet içerikli gösteriler yaşanmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER