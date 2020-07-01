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01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:12:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:18:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini aştı

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1315 artarak 130 bin 134'e yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1315 artarak 130 bin 134'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 47 bin 499 artarak 2 milyon 730 bin 803'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1315 artarak 130 bin 134'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 409 bin 693 vakayla Brezilya, 654 bin 405 vakayla Rusya ve 591 bin vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 417 bin 386 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 129 kişi hayatını kaybetti.

New York'u yaklaşık 232 binden fazla vakayla Kaliforniya ve 177 bine yakın vakayla da New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 34 milyon 200 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 143 bini geçti.

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