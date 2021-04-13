ABD'de okula silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu

Knoxville polisinden yapılan açıklamada, Austin-East Magnet isimli lisede bir silahlı saldırı yaşandığı ve güvenlik güçlerinin alanda olduğu belirtildi.

Açıklamada "Aralarında bir polisin de bulunduğu birçok kişinin saldırının kurbanı olduğu bildiriliyor. Şu anda soruşturma sürüyor." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Tennessee Valisi Bill Lee'nin de olaya ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı.