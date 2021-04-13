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13 Nisan 2021 Salı 00:14:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 00:15:00

ABD'de okula silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu

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ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Knoxville kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda aralarında bir polis memurunun da olduğu çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

Knoxville polisinden yapılan açıklamada, Austin-East Magnet isimli lisede bir silahlı saldırı yaşandığı ve güvenlik güçlerinin alanda olduğu belirtildi.

Açıklamada "Aralarında bir polisin de bulunduğu birçok kişinin saldırının kurbanı olduğu bildiriliyor. Şu anda soruşturma sürüyor." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Tennessee Valisi Bill Lee'nin de olaya ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı.

Etiketler : ABD Tennessee Valisi Knoxville
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