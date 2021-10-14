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14 Ekim 2021 Perşembe 23:29:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 23:29:00

ABD'de Moderna aşısının üçüncü dozunun onaylanması tavsiye edildi

Kaynak: AA

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Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Moderna'nın iki dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olan bazı kesimlere düşük dozlu üçüncü aşının tavsiye edilmesine oy birliğiyle onay verdi.

Moderna aşısının destekleyici dozuyla ilgili araştırma verilerini incelemek üzere toplanan danışma kurulu, aşının üçüncü dozunun ikinciden altı ay sonra yalnızca 65 yaş üzerine ve riskli gruplara yapılmasını uygun buldu.

Moderna aşısının üçüncü dozunun 50 mikrogramlık yarım doz olmasının yeterli olduğu açıklandı.

Öte yandan bağışıklık sistemi hastalıkları bulunan kişilerin 100 mikrogramlık tam doz aşı olması uygun görüldü.

FDA'in, aşıya kurulun tavsiyesi yönünde resmen onay vermesi durumunda aşının hangi kesimlere yapılacağına, gelecek hafta toplanması beklenen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kurulu karar verecek.

Geçen ay FDA ve CDC, 65 yaş üstü ve riskli durumda bulunanlar için Pfizer/BionTech aşısının üçüncü dozuna onay vermişti.

Etiketler : Moderna aşısı FDA riskli grup
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