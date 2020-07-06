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ABD'de Mississippi Eyaleti Temsilciler Meclisi Başkanı'nda Kovid-19 tespit edildi
06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:14:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:14:00

ABD'de Mississippi Eyaleti Temsilciler Meclisi Başkanı'nda Kovid-19 tespit edildi

Kaynak: AA

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ABD'de Mississippi Eyaleti Temsilciler Meclisi Başkanı Gunn'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Philip Gunn, yaptığı açıklamada, Mecliste temas halinde olduğu bir milletvekilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesinin ardından yaptırdığı testte sonucun pozitif olduğunu belirtti.

Gunn, Kovid-19 taşıyan diğer milletvekilinin kim olduğunu açıklamazken, henüz hastalık semptomu göstermediğini, yakın temasta olduğu kişileri bilgilendirerek kendisini karantinaya aldığını ifade etti.

Gunn'ın açıklama yaptığı gün eyalette son 24 saatte 200 yeni vakanın görüldüğü, virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalette bugüne dek 30 bin 900 vaka görülürken, 1111 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika şehri, Kovid-19 nedeniyle ABD sınırını geçişlere kapattı

Öte yandan ABD'nin Arizona eyaletinin Lukeville şehrine komşu Meksika'daki Sonoyta kenti, Kovid-19 salgınının yayılmasına karşı tedbir olarak, sınır ötesine uzanan otoyolu geçici süreliğine kapattı.

Jose Ramos Arzate, komşu eyalette artan vakalar nedeniyle halk sağlığını koruma adına bu tedbiri aldıklarını belirtti.

Hafta sonu boyunca iki şehir arasında gümrük geçişlerine yalnızca zorunlu hallerde izin verilirken, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları vesilesiyle ABD'den tatil için Meksika'nın sayfiye bölgelerine gitmek isteyenlerin geçişine izin verilmedi.

Arizona eyaletinde bugüne dek 98 bin 89 vaka görülürken, 1809 kişi hayatını kaybetti.

En ağır bilanço ABD'de

Dünya'da en fazla Kovid-19 vakasının ve virüs kaynaklı ölümün görüldüğü ABD'de bugüne dek 2 milyon 982 bin 928 vaka tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 569 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde vaka sayısı 11,5 milyonu geçerken, 536 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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