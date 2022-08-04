ABD'de maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan etti!

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04 Ağustos 2022 Perşembe 22:08:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 22:09:00

ABD'de maymun çiçeği nedeniyle Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan edildi

Kaynak: AA

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6 kıtaya yayılan maymun çiçeği virüsünde vaka sayısı 24 bini aştı. ABD genelinde Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan edildi. Avustralya ise 450 bin doz maymun çiçeği aşısı aldı.

ABD'de şu ana kadar 6 bin 600 maymun çiçeği vakası görüldü.

California, Illinois ve New York eyaletlerinde artan vakalar üzerine acil durum ilan edilmişti.

Biden yönetimi ülke genelinde Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan etti.

Avustralya aşı aldı

Avustralya'da 53 maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Maymun çiçeği vakalarının artmasının ardından 450 bin doz aşı satın alındı.

Aşıların ilk 22 bin dozunun birkaç gün içinde ülkeye ulaşacağı, diğer dozların yıl içinde ve 2023'te geleceği bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : ABD Maymun çiçeği acil Durum
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