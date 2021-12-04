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04 Aralık 2021 Cumartesi 22:01:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 22:01:00

ABD'de lise saldırısı zanlısının ebeveynleri yakalandı

Kaynak: AA

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Taksirle adam öldürmeyle suçlanan Jennifer ve James Crumbley'nin kaçmaya çalıştıkları iddia edildi.

ABD'nin Michigan eyaletinde 4 kişinin hayatını kaybettiği lisedeki silahlı saldırı zanlısının taksirle adam öldürme suçlaması yöneltilen ebeveynlerinin kaçmaya çalıştıktan sonra polis tarafından yakalandıkları bildirildi.

15 yaşındaki oğulları Ethan Crumbley'nin okuduğu lisede silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişiyi öldürmesinin ardından Oakland Bölge Savcılığı tarafından 4 kez taksirle adam öldürme suçlaması yöneltilen Jennifer ve James Crumbley, beklendiği gibi dün polise teslim olmayınca arama başlatıldığı açıklandı.

Çiftin kaçmadan önce banka hesaplarından 4 bin dolar çektikleri kaydedildi.

Gece boyunca süren arama çalışmaları sonucunda çiftin bugün erken saatlerde bir ticari binada saklanırken yakalanarak hakim karşısına çıkarıldığı vurgulandı.

Mahkemede haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Jennifer ve James Crumbley'nin kişi başına 500 bin dolar kefalet belirlenerek tutuklandıkları duyuruldu.

Detroit şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde 30 Kasım'da öğle saatlerinde yarı otomatik silahla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Crumbley'nin 4 birinci derece cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacağı duyurulmuştu.

Savcılık, suç aletinin babası tarafından saldırganın yanında satın alındığını, annesinin bir sosyal medya gönderisinde silahtan "oğullarının Noel hediyesi" olarak söz ettiğini ve silahın kilit altında tutulmadığını iddia ederek, anne ve babanın taksirle adam öldürmeden yargılanacağını açıklamıştı.

Etiketler : ABD savcılık suç aleti
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