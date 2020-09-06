  • BIST
    1086.32
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    8,8127
  • Altın
    462,3220
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara-Niğde Otoyolu vatandaştan tam not aldı! İlk gün 10 bin araç geçti
Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Bolu'da kumarhane operasyonu! 15 kişiye 45 bin ceza kesildi
İspanya koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Rumlar'da "Akdeniz Fırtınası" paniği! Türk helikopterleri Girne semalarında
Galatasaray'dan Inter'e Nainggolan için teklif
ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor! Ölü sayısı 193 bine dayandı
KKTC Başbakanı Tatar'dan "Akdeniz Fırtınası" mesajı
BAE'li şirkete ait yük gemisi battı
Sevgilisi koronavirüse yakalanan Şevval Şahin: Tekrar test yaptıracağım!
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Aboubakar'dan şaşırtan talep! Beşiktaş'a transferi zora girdi
Ejder meyvesi yılda 80 bin lira kazandırıyor, cebinizde yüzde 95 kar kalıyor
Ejder meyvesi yılda 80 bin lira kazandırıyor, cebinizde yüzde 95 kar kalıyor
Türkiye ve Libya arasında ''Ekonomi ve teknoloji'' alanında işbirliği protokolü imzalandı
ABD'li komutanın terörist aşkı bitmiyor! PKK/YPG'ye destek veremeyeceği için ağladı
Hamas lideri Heniyye ile Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah Beyrut'ta bir araya geldi
Yeni sezonun en tecrübelisi Cüneyt Çakır
"Kızım neredeysen Allah rızası için sesini duyur"
Pınar Karşıyaka'dan 1 galibiyet 1 mağlubiyet
Testleri başarıyla tamamlandı! Leopard 2A4 tankları yeni zırhlarıyla seviye atlıyor
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Genç kızın gözyaşları! ‘Açmazsan tekmeyle kıracağım…'
Başkan Erdoğan, "Böyle daha güzelsin" sergisini gezdi
06 Eylül 2020 Pazar 17:11:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 17:11:00

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bine yaklaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünyada salgının merkezi ve en çok ölümün olduğu ülke olan ABD'de Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 718 artarak 192 bin 864'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 969 artışla 6 milyon 432 bin 209'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 718 artarak 192 bin 864'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 707 bini, yapılan test sayısı ise 86 milyon 763 bini geçti.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 131 bin 690 vakayla Hindistan, 4 milyon 123 bin vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 736 bin 78 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 665 bin 382 vakayla Teksas ve 643 bin 867 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 73 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER