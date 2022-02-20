VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bini aştı
Ukrayna'dan 'acil ateşkes' çağrısı
Ara, Bul, Yok Et!
"Avrupa'da çok güçlü bir barut kokusu var"
"Çin yeni bir kriz çıkartabilir"
Kenan Işık'ın son durumu.
Bill Gates'ten yeni salgın uyarısı!
JP Morgan: Fed 9 kere faiz artıracak
Bolivya'da Şeref Meselesi
Paris'te aşk başkadır
Twitter bahsetmeyi engelleyecek
Yolcu otobüsü kütüphane oldu
Peribacalarının gitarlı rehberi
Hem gönül hem de bedenler ısınıyor
Yunanistan'dan provokasyon!
Türkiye yer altı gaz depolama kapasitesini artırıyor
Tarlasına piyango düştü!
Afrika turu başlıyor!
Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart'ta gerçekleşecek
Bakan Akar: Terör koridorunu parçaladık!
Elektrikte yüzde kaç indirim gelecek?
"Başarıyla tamamlandı"
Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
Putin'den nükleer gözdağı
20 Şubat 2022 Pazar 18:12:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 18:12:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bini aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 593 artarak 935 bin 57'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 33 bin 786 artarak 78 milyon 460 bin 91 oldu.

Ülkede 593 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 935 bin 57'ye çıktı.

California 8 milyon 891 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 575 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 818 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 83 bin 946 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 83 bin 648, Florida'da ise 68 bin 902 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,9'una en az bir doz, yüzde 68,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 252 milyondan fazla kişiye ilk doz, 214 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 92 milyonu aşkın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : Kovid-19 ABD virüs tespit
Anadolu'dan İstanbul'a

Anadolu'dan İstanbul'a
Ekranda olmayı özledim

Ekranda olmayı özledim
Tarihimiz hazine gibi!

Tarihimiz hazine gibi!
Baba olmanın avantajını yaşadı

Baba olmanın avantajını yaşadı
O konuya girmeyelim

O konuya girmeyelim
Alışveriş yapma tutkunuyum

Alışveriş yapma tutkunuyum
Aşk dönüşüm değil gelişim

Aşk dönüşüm değil gelişim
Düğün hazırlıklar başladı

Düğün hazırlıklar başladı
Sokakta oturup ağladım

Sokakta oturup ağladım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER