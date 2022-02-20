ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 33 bin 786 artarak 78 milyon 460 bin 91 oldu.

Ülkede 593 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 935 bin 57'ye çıktı.

California 8 milyon 891 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 575 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 818 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 83 bin 946 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 83 bin 648, Florida'da ise 68 bin 902 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,9'una en az bir doz, yüzde 68,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 252 milyondan fazla kişiye ilk doz, 214 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 92 milyonu aşkın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.