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23 Ocak 2022 Pazar 18:53:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 18:54:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 866 bine yaklaştı

Kaynak: AA

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ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1400 artarak 865 bin 969'a çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 283 bin 742 artarak 70 milyon 495 bin 875 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1400 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 865 bin 969'a çıktı.

California, 7 milyon 664 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 5 milyon 905 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 324 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında 78 bin 553 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 78 bin 55, Florida'da ise 63 bin 763 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,2'sine en az bir doz, yüzde 67,3'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 42,9'una ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 250 milyondan fazla kişiye ilk doz, 210 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 83 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : ABD kovid California
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