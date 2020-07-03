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03 Temmuz 2020 Cuma 18:32:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 18:32:00

ABD'de KOVID-19'dan ölenlerin sayısı 661 arttı

Kaynak: AA

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ABD'de KOVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 661 artarak 131 bin 504'e yükseldi.

ABD, KOVID-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki KOVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 107 artarak 2 milyon 837 bin 726'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 661 artarak 131 bin 504'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 502 bin 424 vakayla Brezilya, 667 bin 883 vakayla Rusya ve 632 bin 998 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 419 bin 640 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 166 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 248 bine yakın vakayla Kaliforniya ve 183 binden fazla vakayla New Jersey'in önüne geçen Teksas takip ediyor.

ABD'de KOVID-19 testi yapılan kişi sayısı 35 milyon 540 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 191 bini geçti.

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