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09 Nisan 2021 Cuma 18:08:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 18:08:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 560 bini geçti

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California 3 milyon 690 binden fazla vaka ve 60 bin 129 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 819 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 104 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1009 artarak 560 bin 127'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 79 bin 744 artarak 31 milyon 3 bin 585'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1009 artarak 560 bin 117'ye yükseldi.

California 3 milyon 690 binden fazla vaka ve 60 bin 129 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 819 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 104 binden fazla vakayla Florida izliyor.

66 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 112 milyondan fazla kişiye ilk doz, 66 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 279 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 60 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 345 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 206 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Etiketler : ABD kovid korona virüs
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