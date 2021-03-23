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23 Mart 2021 Salı 18:14:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 18:15:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 543 bine yaklaştı

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ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 542 bin 995'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 50 bin 822 artarak 29 milyon 870 bin 136'ya yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 636 artarak 542 bin 995'e çıktı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 644 bin 488 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 757 bine yakın vakayla Texas ve 2 milyon 11 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 622 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 444 ölümle New York ve 47 bin 446 ölümle Texas takip ediyor.

Toplam aşılama 126 milyonu geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 126 milyon 509 bini geçti.

Ülkede 82 milyon 772 binden fazla kişiye ilk doz, 44 milyon 910 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 47 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 686 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 295 bine yakın ölüm ile Brezilya, 198 bine yakın ölüm ile Meksika izliyor.

Etiketler : ABD Kovid-19 verileri koronavirüs
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