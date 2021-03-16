  • BIST
    1570.42
  • Dolar
    7,5053
  • Euro
    8,9333
  • Altın
    418,3230
İstanbul
5 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 535 bin 657'ye yükseldi
İki dev anlaştı! Türkiye'de üretilecek
"En büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır"
5 SGK hizmeti daha e-Devlet'ten alınabilecek
Türkiye ekonomisine övgü: Bunu daha önce de gördük
Yunan Ege'de ateşle oynuyor
Rusya: Türkiye ile her alanda yapıcı iş birliği inşa etmeye hazırız
Ermeni asıllı Kore gazisinin tek vasiyeti: Beni Türk bayrağına sarın!
Yunanistan'da Türk donanması korkusu: Güçleniyorlar
İsrailli üst düzey komutan: Bizi günde 2 bin füzeyle vurabilirler
MİT'ten derin operasyon! Ayrıntılar ortaya çıktı
Ev alacaklara büyük fırsat!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç satışlarında yeni dönem
Erkenci kirazlar çiçek açtı
Soğuk patilerden mama teşekkürü
Burası Alp Dağları değil Hakkari!
Zonguldak'ta kayboldu, Tekirdağ'da bulundu
27 değil 17 gibi!
'Bu imkanlara bekarken de sahiptim'
Doğum Temmuz'da
Olimpiyatlarda bir ilki başardılar
Dünya starı, çocuk dizisinde başrol!
Komediyi bitirmesinler
Sağlıklıyım paylaşımı
16 Mart 2021 Salı 18:09:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 18:09:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 535 bin 657'ye yükseldi

ABONE OL

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 767 artarak 535 bin 657'ye çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, son 24 saatte 56 bin 751 artarak 29 milyon 496 bin 141'e çıktı.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 767 artarak 535 bin 657'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM CALİFORNİA'DA

California, 3 milyon 626 bin 27 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 731 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 979 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 56 bin 674 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 16 ile New York ve 46 bin 519 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 525 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 409 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 158 binin, Brezilya'da 279 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan aşı sayısının 109 milyon 81 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 71 milyon 54 binden fazla kişiye ilk doz, 38 milyon 335 bini aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Etiketler : ABD Kovid-19 aşılama California
Yeni şarkılar geliyor

Yeni şarkılar geliyor
Fırsatçılara mahal vermeyin

Fırsatçılara mahal vermeyin
Ömer Hayyam'ın sözleri albümde

Ömer Hayyam'ın sözleri albümde
Türk misafirliğini hiç unutmayacağım

Türk misafirliğini hiç unutmayacağım
Berrak ile arkadaşız

Berrak ile arkadaşız
Bir dizi anlaşma

Bir dizi anlaşma
Koruma tutmadık

Koruma tutmadık
Afrikalı çocukları sevindirdi

Afrikalı çocukları sevindirdi
Acilen aşı olmak istiyor

Acilen aşı olmak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER