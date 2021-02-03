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03 Şubat 2021 Çarşamba 18:18:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 18:19:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 457 bini aştı

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD"de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 115 bin 767 artışla 27 milyon 28 bin 739"a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 638 artarak 457 bin 884"e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 752 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 315 milyon 614 bini geçti.

En fazla vaka California"da, en çok ölüm New York"ta

Vaka sayısı bakımından California 3 milyon 341 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 438 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 737 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19"a bağlı can kayıplarında ise 44 bin 70 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD"yi, 10 milyon 784 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 286 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Etiketler : kovid19 salgın vaka sayısı
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