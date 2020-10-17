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17 Ekim 2020 Cumartesi 18:06:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 18:06:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 223 bin 711'e yükseldi

Kaynak: AA

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 223 bin 711'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 72 bin 67 artışla 8 milyon 294 bin 438'e çıktı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 880 artarak 223 bin 711'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 396 bini, yapılan test sayısı 123 milyon 767 bini geçti.

Eyaletlere göre, 871 bin 676 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 863 bin 169 vakayla Teksas ve 748 bin 437 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 451 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 442 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 201 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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