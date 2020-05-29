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29 Mayıs 2020 Cuma 17:08:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 17:21:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 103 bin 379'a yükseldi

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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1182 artarak 103 bin 379'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 612 artarak 1 milyon 770 bin 330'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1182 artışla 103 bin 379'a çıktı.

ABD'yi 438 bin 812 vakayla Brezilya, 387 bin 623 vakayla Rusya ve 284 bin 986 vakayla İspanya izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan, salgının yavaşladığı New York, halen ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 376 bin 309 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 653 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 159 binden fazla vakayla New Jersey ve 116 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 16 milyon 350 bine, iyileşen hasta sayısı da 500 bine yaklaştı.

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